I drammi, la vita privata e le curiosità: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul celebre attore Keanu Reeves.

Quello di Keanu Reeves è uno dei più celebri volti del panorama cinematografico internazionale ma, nonostante questo, l’attore è sempre stato geloso della sua privacy e della sua vita privata (e infatti non possiede profili social ufficiali). Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e su questi aspetti della sua vita, passando per i tragici lutti che lo hanno segnato e le curiosità sulla sua carriera.

Chi è Keanu Reeves: la biografia e la carriera

Nato il 2 settembre 1964 (sotto il segno zodiacale della Vergine) a Beirut, in Libano, Keanu Reeves ha vissuto a Toronto fin da quando aveva 4 anni (ossia da quando i suoi genitori si separarono e sua madre decise di trasferirsi in Canada). Ha avuto diversi problemi scolastici (dovuti in gran parte alla sua dislessia) e per questo ha abbandonato gli studi a soli 17 anni. Durante gli anni in cui è andato a scuola è stato un promettente giocatore di hockey, ma poi ha deciso di rinunciare anche alla carriera sportiva per via di un infortunio.

A seguire si è dedicato con impegno alla recitazione e per mantenersi, durante i suoi primi anni di carriera, ha svolto numerose mansioni (tra cui l’affilatore di pattini da ghiaccio, il boscaiolo e il commesso in un negozio). Il suo debutto sul grande schermo risale al 1986 ed è il film Spalle larghe. A seguire Reeves ha preso parte a numerosi film che si sono guadagnati il successo internazionale: tra questi alcuni dei più famosi sono Dracula di Bram Stoker, la saga di Matrix, Le relazioni pericolose, Point Break – Punto di rottura, L’avvocato del diavolo e moltissimi altri. Non è noto a quanto ammonti il patrimonio dell’attore che, senza dubbio, è uno dei volti cinematografici più famosi del mondo.

Keanu Reeves: la vita privata

Keanu Reeves è fidanzato con Alexandra Grant, sua compagna ufficiale dal 2019 e, precedentemente, sua amica di vecchia data.

La vita privata dell’attore è stata segnata da alcuni eventi a dir poco drammatici: tra questi la morte della sua prima ed unica figlia, Ava, nata nel 2000 dall’amore per l’attrice Jennifer Syme, e scomparsa pochi giorni dopo la nascita a causa di una malattia congenita al cuore. Un anno più tardi, il 24 dicembre 2001, la stessa Syme è morta a causa di un tragico incidente d’auto avuto mentre tornava da una festa a casa di Marilyn Manson. Lei e Reeves si erano lasciati poco tempo prima e la donna non sarebbe stata nelle condizioni di mettersi alla guida (l’autopsia avrebbe infatti rilevato la presenza di un mix di antidepressivi e anestetici nel suo corpo).

Reeves ha perso in un incidente automobilistico anche il suo miglior amico, River Phoenix (scomparso nel 1993 e fratello dell’attore Joaquin Phoenix). L’attore ha inoltre aiutato sua sorella Kim, malata di leucemia, acquistando per lei una casa ad Anacapri e finanziando le sue cure.

L’attore e la sua compagna abitano insieme a Los Angeles, ma spesso lui si reca a Anacapri (in Campania) per far visita alla sorella Kim.

Keanu Reeves: chi è la fidanzata Alexandra Grant

Nata il 4 aprile 1973 a Fairview Park, in Ohio, Alexandra Grant è un’artista visiva. Nelle sue opere è solita usare il disegno, la scultura, la pittura, i filmati video e altri mezzi artistici. Ha tenuto la sua prima mostra personale al Museum of Contemporary Art di Los Angeles e, a seguire, si è dedicata anche alla realizzazioni di film e testi legati alla sua ricerca artistica. Lei e Reeves sono usciti allo scoperto nel 2019 durante il red carpet del LACMA Art + Film Gala ufficializzando per la prima volta la loro liaison (i due sarebbero però già stati amici negli anni precedenti).

Keanu Reeves: le curiosità

– Il suo nome ha origini hawaiane e significa “brezza leggera che sale dal mare verso i monti”.

– È mancino.

– Ai tempo del college il suo soprannome era The Wall (il muro) per via della sua capacità di battere gli avversari.

– Sa suonare il basso e ha fondato la band Dogstar nel 1991. Il gruppo si è sciolto nel 2002.

– Le sue fan sui social lo hanno lodato in quanto “gentleman”: l’attore infatti evita accuratamente di toccare o avvicinarsi troppo alle sue ammiratrici quando queste gli chiedono di concedere loro un selfie.

– Ama le moto da corsa (ha infatti fondato la società Arch Motorcycle) e scrivere poesie.

– Lui e Winona Ryder si sarebbero sposati “per sbaglio” sul set di Dracula di Bram Stoker. La stessa attrice ha infatti confessato: “Il fatto è che Francis Ford Coppola volle che a officiare le nozze tra i nostri personaggi fosse un vero prete ortodosso. Così sul set questo religioso rumeno unì in matrimonio in nostri personaggi, Jonathan e Mina, è noi. Io e Keanu Reeves, tecnicamente, siamo stati marito e moglie sul serio”, ha dichiarato Winona Ryder a People.

