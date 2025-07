Cosa succederà nella puntata del 30 luglio? Tutte le anticipazioni del settimo appuntamento con Temptation Island.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island entra nella fase più calda con la settima puntata, in onda stasera, mercoledì 30 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Filippo Bisciglia continua a tenere incollati milioni di spettatori, e il nuovo appuntamento promette grandi emozioni, falò di confronto e clamorosi colpi di scena. Ma scopriamo in anteprima che cosa ci attende nella puntata di stasera, tra grandi ritorni e momenti di tensione.

Cosa accadrà nella settima puntata di Temptation Island

La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena, tra proposte di matrimonio e falò commuoventi. Ma quella di stasera non sarà da meno.

Secondo le anticipazioni ufficiali, nella settima puntata vedremo il tanto atteso falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo, una delle coppie più discusse di questa edizione.

Ma non solo: ci sarà anche il ritorno a sorpresa di Sonia M e Alessio, che avevano già abbandonato il programma.

Inoltre, verranno svelati nuovi dettagli sulla relazione turbolenta tra Rosario e Lucia, sempre più in bilico dopo i filmati trasmessi nei villaggi.

Una puntata intensa e ricca di tensione, che si preannuncia come una delle più avvincenti dell’intera stagione di Temptation Island.

Temptation Island verso la conclusione

Quello di stasera è il penultimo appuntamento di questa edizione sorprendente, che ha fatto record di ascolti. Le coppie ancora presenti nel programma sono rimaste ben poche, ma con i ritorni preannunciati si prospetta una puntata esplosiva.

Ma ancora più attesa è la puntata finale, in cui i telespettatori scopriranno come si sono evolute le relazioni un mese dopo la fine della registrazione del programma. Ma per questo bisognerà attendere la puntata di domani, venerdì 31 luglio.