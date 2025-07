Dopo lo scandalo Raoul Bova trova sostegno nelle figlie e nella ex moglie Chiara Giordano. Rocío prega con la madre.

Dopo le polemiche che lo hanno travolto, Raoul Bova sembra trovare conforto nelle persone a lui più vicine. Il settimanale Chi ha pubblicato nuove immagini che ritraggono l’attore in vacanza a Terracina, intento a godersi momenti di serenità con le figlie Luna e Alma, nate dalla relazione con Rocío Muñoz Morales. Ma a sorpresa, accanto a lui c’è anche la sua ex moglie, Chiara Giordano. Scopriamo come stanno vivendo la bufera mediatica Raoul e Rocío.

Raoul e Rocío dopo lo scandalo

Secondo quanto riportato dalla rivista, la presenza della Giordano, madre dei suoi figli maggiori Alessandro e Francesco, sarebbe segno di un legame che va oltre la fine del matrimonio, basato su una conoscenza profonda dell’uomo e dei suoi lati più autentici.

“Ne conosce pregi e difetti” scrivono, sottolineando un sostegno che oggi appare quanto mai importante.

Mentre Raoul Bova si rifugia nella famiglia, Rocío Muñoz Morales affronta la bufera mediatica a modo suo. Sempre secondo il settimanale Chi, l’attrice è stata fotografata in chiesa, accompagnata dalla madre Maria Pilar, visibilmente provata. “La fede l’ha sempre sostenuta” si legge nella didascalia delle immagini che mostrano Rocío varcare la soglia del luogo sacro.

Chi la conosce bene avrebbe confidato che l’attrice è stata colta di sorpresa dagli ultimi sviluppi e non si aspettava che la situazione degenerasse in questo modo.

Un equilibrio fragile scosso dalle rivelazioni

Le immagini di una famiglia divisa, ma allo stesso tempo solidale, raccontano la complessità dei rapporti umani dietro le quinte della celebrità.

Raoul Bova, pur travolto dallo scandalo legato ai messaggi con Martina Ceretti, sta cercando rifugio nella dimensione più privata della sua vita.

Che sia una rinascita o un momento di transizione, il sostegno delle persone che lo conoscono davvero – figlie, ex moglie, e forse anche Rocío – sembra essere la sua ancora.