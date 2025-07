Raoul Bova: l’avvocato dell’attore attacca Fabrizio Corona, “Fango mediatico”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales separati da tempo. Il legale smentisce Corona e parla di indagini della magistratura.

Raoul Bova è finito al centro di una nuova bufera mediatica dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. L’attore, attraverso una nota ufficiale diffusa dal suo avvocato David Leggi, ha chiarito la sua posizione e ha smentito categoricamente ogni insinuazione legata a presunte frequentazioni emerse online. Ma non solo. Il legale dell’attore ha anche confermato la notizia della separazione svelando ulteriori dettagli inediti.

Raoul Bova fa chiarezza: “Separati da tempo”

La parola d’ordine è chiarezza: “Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono separati da tempo” precisa il legale che ha rivelato che i due si alternano nella cura delle figlie e che non sono mai stati legalmente sposati.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato, sarebbero già in corso indagini da parte della magistratura penale per verificare eventuali responsabilità legate alla pubblicazione sul web di contenuti privati e non autorizzati.

Pur non nominando direttamente Fabrizio Corona, il riferimento alle puntate del programma “Falsissimo”, dove si parlava apertamente della rottura tra Raoul Bova e Rocio, appare evidente.

Il materiale, definito “illecito”, avrebbe violato la privacy dell’attore e delle persone coinvolte, spingendo le autorità ad avviare accertamenti per ipotetici reati.

Il legale: “Fango mediatico, ma la verità è diversa”

Con tono fermo e deciso, l’avvocato Leggi ha criticato duramente chi ha diffuso informazioni non verificate a scopo di lucro, ignorando l’impatto che certe notizie possono avere su una famiglia.

“Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico” conclude il comunicato.