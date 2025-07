Il futuro di Amadeus resta incerto: si parla di una pausa e di un possibile ritorno in Rai o sbarco a Mediaset.

Il futuro televisivo di Amades continua a destare l’attenzione dei media. Tra rumors di un possibile ritorno in Rai e indiscrezioni sull’avvicinamento con Mediaset, spunta una terza teoria secondo cui il celebre conduttore televisivo potrebbe addirittura prendersi una pausa dal piccolo schermo. Dopo il grande successo degli ultimi anni, il conduttore si trova ora davanti a un bivio professionale, tra possibili nuove avventure e la concreta ipotesi di un anno sabbatico. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Amadeus potrebbe restare ancora per qualche mese sul Nove, per poi prendersi del tempo per decidere con calma il proprio futuro. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La permanenza sul Nove fino a dicembre 2025

Le indiscrezioni raccolte da Hit parlano chiaro: Amadeus resterà su Nove almeno fino a novembre, proseguendo con il suo access prime time e probabilmente con una nuova edizione de La Corrida.

La chiusura definitiva della sua esperienza sul canale di Warner Bros Discovery potrebbe avvenire solo a fine 2025. Nel frattempo, fonti vicine al conduttore suggeriscono che stia valutando seriamente un anno di pausa per ricaricarsi e riflettere sulle prossime mosse.

Amadeus – www.donnaglamour.it

Le ipotesi sul tavolo sono due: un clamoroso ritorno in Rai oppure un passaggio a Mediaset. Se da un lato L0Espresso ha lasciato intendere che la porta di Viale Mazzini non sia del tutto chiusa, dall’altro Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha preferito non sbilanciarsi troppo, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

Silenzio stampa da parte del conduttore

Al momento, Amadeus non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per mantenere il massimo riserbo su tutte le indiscrezioni circolate.

Il suo futuro resta avvolto nel mistero, ma è probabile che nei prossimi mesi possano arrivare annunci importanti. Il pubblico resta in attesa, pronto a seguirlo ovunque decida di tornare sul piccolo schermo. Ma per il momento non ci resta che aspettare le prossime indiscrezioni e i tanti attesi annunci ufficiali da parte del conduttore televisivo.