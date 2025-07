Amadeus floppa su Nove: ascolti deludenti, spunta l’ipotesi di un ritorno in Rai o un passaggio a Mediaset.

Dopo il clamoroso addio alla Rai e il passaggio a Warner Discovery, Amadeus si trova in un momento delicato della sua carriera. L’attesissimo debutto su Nove, carico di aspettative e sostenuto da un notevole investimento economico, non ha prodotto i risultati sperati: gli ascolti sono stati deludenti e lontani dai fasti ottenuti con programmi come Affari Tuoi e il Festival di Sanremo.

La scommessa su Nove, almeno per ora, si è rivelata un discreto flop, mettendo in discussione la strategia editoriale della rete e sollevando interrogativi sul futuro del celebre conduttore. A pochi mesi dal suo esordio, il nome di Amadeus torna a circolare con insistenza in ambienti televisivi ben noti. Scopriamo le ultime indiscrezioni sul suo futuro televisivo.

Mediaset e Rai osservano: il futuro di Amadeus è in bilico

Le voci su un possibile cambio di rete si sono fatte sempre più insistenti, soprattutto dopo la recente conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026.

Alla domanda su una possibile apertura ad Amadeus, Pier Silvio Berlusconi ha risposto con un enigmatico: “Non ho motivi per dire di no, ma nemmeno motivi per prenderlo“. Una dichiarazione ambigua, che lascia la porta socchiusa a possibili trattative.

Nel frattempo, anche la Rai sembra tornare sui propri passi. Secondo L’Espresso, un eventuale rientro di Amadeus a Viale Mazzini sarebbe “Più di una suggestione“. A rafforzare tale ipotesi ci ha pensato anche Fiorello, che nelle sue trasmissioni ha scherzato, forse non troppo casualmente, su contatti con i vertici Rai per riportare l’amico “a casa“.

Amadeus conteso: Rai, Mediaset o Warner Discovery

Amadeus si trova così al centro di un possibile corteggiamento televisivo. Se Warner Discovery riuscirà a trattenerlo nonostante il flop iniziale è ancora tutto da vedere.

Intanto, il conduttore resta uno dei volti più ambiti della TV italiana, capace di attirare attenzione e ascolti, almeno in passato. Il futuro resta incerto, ma una cosa è sicura: Amadeus è ancora al centro dello spettacolo.

Per il momento non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni per scoprire il futuro di Amadeus in televisione.