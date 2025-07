La madre di Giorgia, Elsa Giordano, risponde a Donatella Rettore su Instagram dopo le sue dichiarazioni polemiche.

Donatella Rettore, nota per la sua franchezza e per successi come Kobra, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha lanciato una frecciatina diretta a Giorgia, definendola “La cantante più sopravvalutata“ del panorama musicale italiano.

Nonostante abbia riconosciuto le sue qualità vocali, la Rettore ha sottolineato come, a suo dire, Giorgia non abbia portato alcuna novità al mondo della musica, accusandola di imitare Whitney Houston: “Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale“. Queste affermazioni hanno generato una forte reazione sui social, dividendo fan e addetti ai lavori.

Ma la vicenda non era destinata a finire lì.

La risposta della madre di Giorgia: “Si parla comunque della Houston”

A intervenire nella polemica è stata Elsa Giordano, madre di Giorgia, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto prendere le difese della figlia.

In un post accompagnato da un selfie, la signora Elsa ha scritto: “A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston, però comunque si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella!!!!!“.

Una replica elegante ma tagliente, che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

I fan di Giorgia si schierano: solidarietà e affetto sui social

Dopo il post di Elsa Giordano, moltissimi fan di Giorgia si sono espressi in sua difesa, e hanno confermato l’unicità della sua voce e della sua carriera, costruita con talento e dedizione.

In tanti hanno visto nella frecciatina della Rettore un attacco ingiustificato, mentre altri hanno apprezzato la replica pacata della madre.

L’episodio riaccende il dibattito sul confronto tra generazioni e stili diversi nel panorama musicale italiano. Un confronto acceso che potrebbe portare a ulteriori scontri.