Francesca Chillemi: il compagno Eugenio Grimaldi racconta la sua lotta contro un tumore allo stadio terminale.

La celebre attrice e modella Francesca Chillemi, 39 anni, è in dolce attesa. La notizia è stata confermata appena qualche giorno: l’ex Miss Italia aspetta un figlio con il suo compagno, l’imprenditore napoletano Eugenio Grimaldi, 38 anni. Si tratta del secondo figlio per lei, dopo la primogenita Rania. Un momento di grande gioia per la coppia, che arriva dopo anni difficili, come ha rivelato Grimaldi in una toccante intervista rilasciata al settimanale Oggi. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Eugenio Grimaldi, la battaglia contro il linfoma: “Ero all’ultimo stadio”

Nel 2017, Eugenio Grimaldi ha ricevuto una diagnosi durissima: linfoma non-Hodgkin allo stadio avanzato. Una malattia aggressiva che aveva attaccato anche le ossa, lasciandogli poche speranze. “Ero giovane, ma il cancro avanzava velocemente. I medici mi davano pochi mesi di vita” ha raccontato.

Ha affrontato un lungo percorso terapeutico, fatto di chemioterapie intense, punture lombari e cure continue. I momenti più duri li ha vissuti nel silenzio della notte, quando pensava ai suoi figli, Emanuel e Iliana, avuti da una precedente relazione, e a un futuro che sembrava incerto.

MADRID, SPAGNA – 28 NOVEMBRE: Eugenio Grimaldi gareggia durante la Madrid Horse Week 2015 presso IFEMA il 28 novembre 2015 a Madrid, Spagna – www.donnaglamour.it

Nonostante tutto, Eugenio Grimaldi non si è arreso. Ha trovato la forza nella sua famiglia, nella passione per l’equitazione e nella determinazione di chi vuole vivere. Oggi, dopo anni di lotta, può dire di aver vinto la sua battaglia. È ancora una persona immunodepressa, ma vive la sua fragilità con orgoglio: “Questa cicatrice è parte di me. Raccontarla è un atto di speranza per chi combatte“.

Impegno nel sociale e speranza per il futuro

Al fianco di Francesca Chillemi, con cui condivide un solido progetto di vita, guarda al futuro con entusiasmo: “Siamo felici, sta arrivando quello che meritiamo“.

Grimaldi non si è limitato a guarire: oggi è nel Cda dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli e visita regolarmente i piccoli pazienti, offrendo la sua testimonianza. Con la fondazione di famiglia, sostiene attivamente la ricerca.