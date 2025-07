Ultimo, che emozioni: la dedica della mamma e la foto con Jacqueline

Lavorare con il sostegno degli affetti è sicuramente la cosa più bella: chiedere a Ultimo che ha ricevuto un messaggio davvero speciale.

Le voci su Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo erano diventate piuttosto intense a proposito di una crisi. Poi, ecco la foto emblematica in occasione del concerto del romano con Ed Sheeran. Ora, dopo la doppia tappa a San Siro, una nuova dedica, questa volta della madre dell’artista, con tanto di foto con la dolce metà del cantante, pare aver messo definitivamente a tacere ogni possibile rumors negativo.

Ultimo: la dedica della madre

Sono state giornate intense per Ultimo, alle prese con due tappe bellissime a San Siro per i suoi concerti. Ore bellissime e ricche di emozioni, come quelle che l’artista è riuscito a dare a tutti i suoi fan e non solo. A raccogliere la musica del ragazzo è stata anche sua madre che sui social ha voluto dedicare un pensiero al figlio.

Ultimo – www.donnaglamour.it

“Due concerti indimenticabili a San Siro, due serate che hanno confermato la tua grandezza”, ha scritto la signora Anna in un post su Instagram. “Uno spettacolo intenso, travolgente, emozionante, dove la tua voce e le tue canzoni hanno riempito lo stadio e toccato il cuore di tutti. La pioggia non ha fermato nulla: due ore di musica sotto una pioggia incessante, tu a cantare come se nulla fosse ed io lì col cuore in gola preoccupata perché ogni goccia sembrava pesare più di quanto si vedesse. Non ti sei tirato indietro nè tu nè il tuo pubblico che è rimasto a cantare con te per un concerto strepitoso che resterà nella storia“.

La foto con Jacqueline

A rendere la dedica della madre del cantante romano ancora più speciale, un carosello di immagini che hanno lanciato anche un altro messaggio relativo alla vita privata dell’artista e a quella di Jacqueline Luna Di Giacomo. La madre di Ultimo, infatti, nella primissima foto tra le varie condivise, si è mostrata con la ragazza che la abbracciava. Un momento molto intenso che non lascia dubbi sulla relazione serena dei due ragazzi.