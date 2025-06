La coppia formata da Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo era data in crisi. Nelle ultime ore è arrivato un gesto importante.

Alcune settimane fa si era sparsa l’indiscrezione di una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Un qualcosa dovuto anche alla loro poca presenza “in coppia” sui social. Adesso, dando uno sguardo proprio alle stories Instagram dei due, pare essere arrivato un chiaro segnale di come stiano davvero le cose.

Le voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline

Si era parlato di un possibile “momento no” per Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La coppia, tra le più amate e apprezzate del panorama “gossiparo”, ha destato qualche perplessità nelle ultime settimane non mostrandosi più come prima insieme via social. Un qualcosa che aveva dato il là, appunto, a indiscrezioni e chiacchiere.

Jacqueline Luna Di Giacomo – www.donnaglamour.it

I due ragazzi, dopo l’arrivo del piccolo Enea, avevano spesso mostrato momenti di vita insieme facendo notare la grande felicità dell’essere diventati genitori e per essere riusciti a costruire una famiglia. Eppure, negli ultimi mesi, più o meno dal mese di marzo, qualcosa è cambiato. Niente più post, sempre meno stories, e appunto le voci di crisi che si sono alimentate quasi da sole.

Il gesto al concerto con Ed Sheeran

Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate. Ultimo è stato protagonista come ospite al concerto a Roma di Ed Sheeran con il quale ha duettato su alcuni dei loro brani più famosi. In questo senso, ha fatto il giro del web la clip legata al pezzo dell’artista romano ‘Piccola stella’. Il motivo? Oltre alla bellezza del duetto con Ed Sheeran, anche il fatto che proprio Jacqueline Luna Di Giacomo lo abbia ricondiviso su una storia Instagram.

Si tratta, a tutti gli effetti, del primo segnale legato al proprio compagno dopo tanto tempo. Crisi passata quindi o per lo meno un tentativo di superare un possibile momento no che può capitare in ogni coppia. La speranza è quella di rivederli insieme al più presto con qualche messaggio e scatto dolcissimo come quelli del passato.