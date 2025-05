Crisi tra Ultimo e Jacqueline? L’esperto di gossip Rosica parla di un “momento no” tra il cantante e l’influencer.

Le voci su una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo stanno circolando con insistenza sui social. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha parlato apertamente di un “momento no” per la coppia.

Jacqueline e Ultimo, diventati genitori del piccolo Enea a novembre 2024, avevano affrontato con grande entusiasmo l’arrivo del loro primo figlio. Ma scopriamo i dettagli dello scoop che sta preoccupando i fan.

L’ultima foto insieme risale a marzo: i fan notano l’assenza

La giovane influencer si era mostrata spesso felice e serena sui social, raccontando piccoli dettagli della sua nuova vita da mamma. Tuttavia, da marzo 2025, i fan hanno notato l’assenza di contenuti condivisi insieme, cosa insolita per la coppia, sebbene da sempre molto riservata.

Proprio questa discrezione ha generato una certa preoccupazione. Una follower ha scritto a Rosica, chiedendo spiegazioni sull’assenza del cantante dai contenuti di Jacqueline.

La risposta dell’esperto non si è fatta attendere: “Crisi, come già detto ieri in live. Momento no. Ma sono ancora fidanzati“. Parole che hanno fatto rapidamente il giro del web, sollevando domande e dubbi tra i numerosi fan di Ultimo e Jacqueline.

Qui lo screen dello scoop lanciato da Rosica.

Volo ahahahahahahhaha Ultimo è Jacqueline in crisi, giusto per sparare cazzate.

Da quando stanno insieme sono più le volte che non mettono storia in coppia che altro ma va bene lasciamolo parlare pic.twitter.com/4iTRJMmmoJ — Giulia ✨ (@giulialbapid) May 30, 2025

Un periodo impegnativo per Ultimo: il tour è alle porte

Va detto che Ultimo si sta preparando per il suo attesissimo tour negli stadi, che prenderà il via tra circa un mese. Una fase intensa e carica di pressioni, che potrebbe giustificare la momentanea distanza.

Al momento, né Ultimo né Jacqueline hanno commentato pubblicamente la notizia. Rimane dunque un’indiscrezione, ma molti si chiedono se arriverà presto una smentita o una conferma ufficiale.