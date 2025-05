Valeria Marini sarà guest star in Beautiful: interpreterà sé stessa nelle puntate girate tra Napoli e Capri.

Valeria Marini, protagonista della controversa vicenda con la madre, fa il suo ingresso nella soap più longeva della televisione americana: Beautiful. La celebre showgirl italiana sarà protagonista di un’apparizione speciale nelle nuove puntate della serie, attualmente in fase di riprese tra Napoli e Capri. La parola chiave è una sola: glamour. E chi meglio di Valeria Marini per rappresentarlo? Ma scopriamo tutti i dettagli.

Beautiful sbarca in Italia: tra le star anche Valeria Marini

La presenza del cast di Beautiful in Italia ha scatenato grande entusiasmo tra fan e curiosi. Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester) e Jack Wagner (Nick Marone) sono stati avvistati sul set e nelle vie più iconiche delle due città, lasciandosi conquistare dalla bellezza del nostro Paese.

Proprio in questo scenario ha fatto capolino anche Valeria Marini, che interpreterà sé stessa, portando un tocco di italianità e fascino mediterraneo nella soap americana.

Reduce dal successo del programma Ne Vedremo delle Belle, Valeria Marini si conferma icona di spettacolo e versatilità. Il suo ingresso in Beautiful rappresenta una svolta originale e inaspettata, in grado di creare un ponte tra due mondi televisivi differenti. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nelle intricate vicende della famiglia Forrester, ma una cosa è certa: con lei in scena, l’effetto sorpresa è assicurato.

Quando andrà in onda la partecipazione di Valeria Marini

Gli episodi di Beautiful girati in Italia, con Valeria Marini come guest star, andranno in onda su Canale 5 non prima del 2026.

L’attesa è tanta, ma nel frattempo i fan possono godersi i contenuti esclusivi pubblicati sui social, come gli scatti del cast a pranzo da Gino Sorbillo, dove le star americane hanno assaggiato la vera pizza napoletana.