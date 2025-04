Valeria Marini rompe il silenzio sulla rottura con la madre Gianna: “Mi ha detto cose irripetibili a Natale”, il racconto.

Valeria Marini torna ancora una volta a parlare della tanto chiacchierata rottura con la madre. La showgirl 57enne ha scelto le pagine de Il Corriere della Sera per raccontare nuovi dettagli del delicato momento che sta vivendo con sua madre, Gianna Orrù, 87 anni. Lo scontro tra le due, mai del tutto chiarito pubblicamente fino ad ora, affonda le radici in un episodio familiare doloroso e complesso, e le nuove dichiarazioni della showgirl sono sorprendenti. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Valeria Marini e Gianna Orrù: rapporto spezzato dopo la truffa

Secondo quanto dichiarato da Valeria Marini, il primo segnale di crisi è arrivato in seguito alla truffa del bitcoin che ha coinvolto sua madre, che le ha provocato una perdita di circa 335.000 euro. “Quella esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro” ha spiegato la soubrette. Da quel momento, il loro rapporto ha iniziato a incrinarsi.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

Nel settembre 2024, un confronto acceso tra madre e figlia avrebbe segnato il punto di rottura. Valeria racconta di aver cercato di cambiare approccio con Gianna, ma forse con toni troppo duri: “Le ho detto che anche io ero stata truffata, ma non avevo reagito litigando con tutti“. Da allora, il silenzio.

Nonostante gli appelli di Valeria Marini, la situazione tra le due non è tornata serena, tanto che Mara Venier ha cercato di portare pace tra madre e figlia invitandole a Domenica In.

Il tentativo fallito di riappacificazione a Domenica In

Il 13 aprile, complice Mara Venier, c’è stato un tentativo di riavvicinamento in diretta a Domenica In, ma l’incontro non ha avuto esito positivo. La madre, riferisce Valeria, non ha ancora ripristinato i contatti, bloccando persino altri membri della famiglia.

Il dolore di Valeria Marini si è acuito durante le festività natalizie, momento che per lei rappresenta l’unione familiare. “Quel giorno sono andata a casa sua, mi ha aperto dopo un’ora e mi ha detto cose irripetibili” ha rivelato. Un’esperienza che l’ha profondamente segnata e che l’ha convinta che i tempi per una riconciliazione non siano ancora maturi.

Riusciranno madre e figlia a recuperare il loro rapporto? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.