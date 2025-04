La celebre attrice Kristen Stewart ha finalmente detto “sì” alla compagna, la sceneggiatrice Dylan Meyer, con cui ha condiviso sei anni d’amore. La notizia, riportata in esclusiva da TMZ e rilanciata dal Daily Mail, ha subito fatto il giro del mondo: le due si sono unite in matrimonio durante una cerimonia intima nella loro casa di Los Angeles, lontano dai riflettori e dall’atmosfera hollywoodiana.

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono incontrate per la prima volta nove anni fa sul set di un film, ma la scintilla tra loro è scoccata solo nel 2019, durante una festa di compleanno organizzata da un amico in comune. Da quel momento, le due sono diventate inseparabili.

Tre anni fa, Dylan ha fatto la proposta e Kristen ha detto sì senza esitazioni.

L’attrice aveva più volte sottolineato la volontà di celebrare il matrimonio in modo semplice e privato, proprio come è avvenuto: solo pochi invitati, tra cui Ashley Benson e Brandon Davis, testimoni di un momento profondamente autentico.

Qui il post e la foto della cerimonia intima del matrimonio tra Kristen Stewart e Dylan Meyer.

Kristen Stewart and Fiancée Dylan Meyer Get Married | Click to read more 👇 https://t.co/sYlgoez0dn