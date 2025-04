Sara Tommasi si racconta: il dramma familiare della morte della madre e il disturbo condiviso con il padre.

Sara Tommasi è tornata a sorprendere con nuove inaspettate dichiarazioni sulla sua vita. In un’intima e profonda intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato non solo degli errori commessi nella sua vita, ma ha anche raccontato il triste dramma che ha coinvolto la sua famiglia, rivelando dettagli sconcertanti. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Sara Tommasi: successi e difficoltà personali

Sara Tommasi, ex modella e attrice, ha parlato della perdita della madre, che soffriva di Parkinson, e della sua esperienza con il disturbo bipolare.

“Mia mamma è mancata tre anni fa, soffriva di Parkinson. Era la luce di tutto“, ha affermato con commozione. “Mio papà è ancora vivo, ma soffre anche lui di disturbo bipolare, come me“.

Sara Tommasi

Nonostante i successi personali e professionali, Sara ha avuto anche momenti difficili. Laureata in Economia alla Bocconi con 105, Sara ha rivelato che avrebbe potuto intraprendere una carriera nel mondo bancario, ma la passione per lo spettacolo l’ha portata a scegliere un’altra strada.

“Una banca mi fece un’offerta, ma io stavo già lavorando a Paperissima“. Fu proprio la sua carriera in televisione a darle visibilità, con l’arrivo del noto agente Lele Mora, che l’ha introdotta nel mondo della discoteca e dei grandi guadagni.

“Per una serata in discoteca prendevo anche 10mila euro” ha ricordato.

Il disturbo bipolare e la sua esperienza

Sara ha parlato apertamente della sua lotta con il disturbo bipolare, un tema che ha affrontato anche durante una sua partecipazione a Le Iene.

“Ci si sente euforici o depressi, ma il problema è quando non si accetta di avere una malattia” ha spiegato. Ha raccontato degli errori compiuti quando non si è presa il tempo di curarsi, convinta che fosse solo una congiura contro di lei, rivelando quanto sia stato difficile per lei affrontare la malattia.

Oggi Sara vive tra Terni e Sharm el-Sheikh, accanto al marito Antonio, manager conosciuto nel 2020.

La maternità è un altro sogno, ma a causa di un’operazione all’utero, Sara ha deciso di esplorare la possibilità di un’adozione. “Stiamo pensando all’adozione, con calma però“, ha dichiarato.