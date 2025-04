La pausa dalla televisione per Barbara D’Urso potrebbe concludersi presto: le ultime indiscrezioni sul futuro della conduttrice.

Barbara D’Urso è da ormai due anni lontana dai riflettori televisivi, dopo aver annunciato una lunga pausa dalla TV in seguito alla conclusione del contratto con Mediaset. Questo periodo, però, si è trasformato per i suoi fan in un vero e proprio “esilio“, alimentato da un susseguirsi di voci e indiscrezioni. La conduttrice, che ha caratterizzato l’ultimo decennio di Mediaset con programmi di successo, ha scelto di allontanarsi dai set televisivi, ma questo non significa che si sia fermata. Infatti, presto le cose potrebbero cambiare.

Il successo di B&Fable: la nuova avventura di Barbara D’Urso

Lontano dalla televisione, Barbara D’Urso ha intanto intrapreso un’altra carriera, quella di imprenditrice, creando la società B&Fable.

In collaborazione con l’event planner Francesca Caldarelli Liuzzi, la D’Urso ha lanciato una serie di eventi esclusivi, tra cui il recente “Primavera & Sushi“, una cena in stile orientale organizzata sui tetti di Napoli.

Barbara D’Urso

Pur non essendo il volto pubblico di B&Fable, Barbara ha preso parte personalmente all’organizzazione di eventi, dimostrando la sua capacità di reinventarsi.

Il ritorno in tv: Barbara D’Urso a un passo dalla Rai

Nonostante l’esilio dalle scene televisive, i fan di Barbara D’Urso continuano a sperare nel suo ritorno. Negli ultimi mesi, si sono susseguite voci su un suo possibile approdo in Rai.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Dagospia, la conduttrice potrebbe essere in trattativa con la tv pubblica, che, dopo i flop di alcuni dei suoi programmi, sarebbe pronta ad accogliere Barbara per rilanciare il palinsesto. La speranza di rivederla in prima serata non sembra essere così lontana.

Ancora non c’è nulla di ufficiale, infatti non sono giunte dichiarazioni da parte della conduttrice televisiva, ma i fan sono in trepidante attesa di un annuncio sul suo ritorno in televisione.