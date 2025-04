Barbara D’Urso esclusa dalla tv: Paola Barale smentisce il presunto show Rai. Niente ritorno in vista per la conduttrice televisiva.

Chi sperava di rivedere presto Barbara D’Urso in televisione rimarrà deluso: la conduttrice televisiva continua a restare lontana dalla televisione e, con il passare del tempo, la sua assenza dal piccolo schermo appare sempre più simile a un prepensionamento forzato.

A smentire definitivamente le recenti voci su un suo possibile ritorno insieme a Paola Barale è stata proprio quest’ultima, ospite della trasmissione Obbligo o Verità condotta da Alessia Marcuzzi su Rai Due. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Barbara D’Urso: nessun progetto con Paola Barale

Nel corso di una clip diffusa in anteprima su Instagram, si vede la Marcuzzi rivolgersi alla Barale chiedendole conferma del presunto progetto televisivo con Barbara D’Urso.

La risposta della showgirl è stata una vera doccia gelata per i fan: “Non è vero, Dandolo ogni volta che scrive su di me si inventa cose. Si è inventato che devo fare un programma con Barbara“. A far nascere l’equivoco, una semplice foto postata dalle due amiche durante una cena.

Barbara D’Urso esclusa dal piccolo schermo: una situazione complicata

Dopo la rottura con Mediaset nel 2023, Barbara D’Urso si è trovata improvvisamente senza un programma da condurre. La fine del suo storico Pomeriggio 5, poi passato nelle mani di Myrta Merlino, ha segnato l’inizio di un lungo silenzio televisivo. Da allora, nessuna rete generalista le ha più affidato una trasmissione.

Nonostante abbia continuato a lavorare a teatro, la conduttrice non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in tv, dichiarando più volte di sentirsi ancora pronta a ricoprire un ruolo da protagonista. Tuttavia, a quasi due anni dall’ultima apparizione, le occasioni sembrano mancare.

A 67 anni, la conduttrice napoletana ha ancora voglia di mettersi in gioco, ma per tornare sul piccolo schermo serve qualcuno disposto a puntare su di lei. Al momento, però, nulla bolle in pentola, come confermato anche dalla smentita di Paola Barale.