Jurassic Park è uno dei capolavori diretti da Steven Spielberg: ecco quali sono i luoghi dove è stato girato il primo film della saga.

Basta la parola “dinosauri” per pensare a uno dei capolavori di Steven Spielberg: Jurassic Park. Il film di Steven Spielberg, che ha dato il via anche all’omonima saga che è poi proseguita anche con i film Jurassic World, è ben presto diventato un’icona per questo genere. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 1993 e qualche mese dopo ha vinto ben tre Premi Oscar: Miglio sonoro, Miglior montaggio sonoro e Migliori effetti speciali. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi nei quali Steven Spielberg ha girato questo suo capolavoro.

Jurassic Park: le location del film

I lavori di ripresa di Jurassic Park sono il 24 agosto del 1992. Dove? Nell’isola Kaua’i, alle Hawaii. Sono proprio le magnifiche isole degli Stati Uniti le principali location utilizzate da Steven Spielberg per girare il suo film, nell’isola di Oahu, ad esempio, è stata girata la scene dell’inseguimento dei Gallimimus.

Tyrannosaurus Rex, dinosauro

Ma Jurassic Park non è stato girato solamente alla Hawaii: Steven Spielberg ha ripreso le scene degli scavi in Montana. E poi, ovviamente, come sempre accade per produzioni di questo tipo, molte riprese sono state effettuate negli studi cinematografici.

Jurassic Park: il cast del film

Il protagonista principale di Jurassic Park è il paleontologo Alan Grant, che è interpretato da Sam Neil. Richard Attenborough veste invece i panni dell’eccentrico e visionario proprietario del parco preistorico, John Hammond, una sorta di papà dei nuovi dinosauri a loro volta protagonisti del film.

La paleobotanica Ellie Sattler è invece impersonata da Laura Dern. Nel cast del film sono inoltre presenti Jeff Glodblum, Bob Peck, Martin Ferrero, BD Wong, Samuel L. Jackson, Wayne Knight, Jospeh Mazzello e Ariana Richards.

