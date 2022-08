Ecco tutto quello che c’è da sapere su Belle & Sebastian, il film tratto dai racconti scritti da Cécile Aubry.

Quando a metà degli anni ’60 Cécile Aubry ha scritto Belle & Sebastian già sapeva che la sua storia avrebbe avuto anche una trasposizione televisiva, considerato che nel 1965 è arrivata in Francia la prima serie TV tratta dai suoi racconti per ragazzi, quello che invece non poteva immaginare è quanto grande sarebbe stato il successo avuto, considerando che la sua opera letteraria è diventata poi una serie TV animata e, più di recente, anche una serie cinematografica. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul primo dei film della saga, per l’appunto Belle & Sebastian.

Belle & Sebastian: la trama del film

La storia raccontata si svolge durante l’occupazione nazista. In particolare siamo in un paese dei Pirenei, Sàint-Martin -de-Queyrières. Qui vengono segretamente organizzati dei passaggi in Svizzera per gli ebrei perseguitati dai tedeschi. Protagonista del film il piccolo Sebastien, che vive proprio in questo paesino insieme ad un nonno adottivo e alla nipote. Nel frattempo gli abitanti si ritrovano ad avere a che fare anche con un cane, ritenuto molto pericoloso, scappato dal canile e inseguito invano da chi gli dà la caccia. Sebastien lo incontrerà e i due diverranno da subito grandi amici: si troverà a proteggere Belle da chi lo cerca per le montagne per intascare la ricompensa.

cane di montagna dei pirenei

Belle & Sebastian: il cast del film

Nel cast del film Félix Bossuet (il protagonista, il piccolo Sebastien), Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Dimitri Storoge, Andreas Pietschmann, Urbain Cancelier, Mehdi El Glaoui, Paloma Palma: Esther, Karine Adrover, Loïc Varraut, Jan Oliver Schroeder, Tom Sommerlatte, Andrée Damant.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG