Ecco quali sono le location di Il giovane Montalbano, la fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

Il commissario Montalbano è uno dei personaggi letterali più conosciuti: nato dalla penna di Andrea Camilleri, è protagonista di molti romanzi e dei vari film con protagonista Luca Zingaretti. Visto il grande successo avuto dalle pellicole lo stesso Camilleri, insieme a Francesco Bruni, ha ideato e scritto una serie TV prequel con le prime indagini del commissario di Vigata: Il giovane Montalbano. Vediamo quali sono le location de Il giovane Montalbano.

Il giovane Montalbano: le location della fiction

Le location de Il giovane Montalbano sono le stesse de Il commissario Montalbano. A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Michele Riondino

A queste come le location va aggiunto il palazzo del Comune di Scicli, che in TV lo conosciamo come il commissariato di polizia nel quale lavora Salvo Montalbano. E poi ancora tra le location delle varie fiction troviamo Noto, Punta Secca e Vittoria.

Il giovane Montalbano: il cast della fiction

A interpretare il ruolo del commissario Salvo Montalbano, ne Il giovane Montalbano, è Michele Riondino. Alessio Vassallo è il vice Mimì Augello, Andrea Todona impersona invece l’ispettore Carmine Fazio. L’agente Agatino Catarella, altro storico personaggio della saga del commissario Montalbano, è invece interpretato da Fabrizio Pizzuto.

Negli episodi de Il giovane Montalbano è poi presente anche Sarah Felberbaum, nei panni di Livia, la storica fidanzata del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Completano il cast principale della fiction, Adriano Charamada nei panni del padre di Montalbano, poi Maurizio Leto nelle vesti di Gallo, mentre Giuseppe Santostefano è il dottor Pasquano.

Riproduzione riservata © 2023 - DG