Martedì 4 luglio va in onda la prima puntata di Battiti Live 2023, vediamo ora qual è l’ordine in cui si esibiscono i vari cantanti.

Mercoledì 21 giugno a Bari è andata in scena la prima serata di Battiti Live 2023. Ma chi non era tra i fortunati che hanno potuto assistere all’evento dal vivo, può vedere la puntata su Italia martedì 4 luglio, a partire dalle ore 21.20 circa. A condurre sono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che verranno ancora una volta affiancati da Mariasole Pollio. Vediamo ora qual è l’ordine di esibizione dei vari cantanti nella prima puntata.

Battiti Live 2023: la scaletta della prima puntata

Ecco qual è l’ordine di esibizione dei vari cantanti nella prima puntata di Battiti Live 2023:

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Rosa Chemical

Madame

Tommaso Paradiso

Boomdabash

Achille Lauro e Rose Villain

Sophie and the Giants

Coma_Cose

Paola & Chiara

Emma e Tony Effe

Negramaro

Gabry Ponte

Fedez

The Kolors

Annalisa

Ava

Anna e Capo Plaza

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Angelina Mango

Gemelli Diversi

Battiti Live 2023: le date e le città

Come detto in precedenza, le cinque serate di Battiti Live 2023 non vengano trasmesse in diretta, le esibizioni sono infatti tutte registrate e ogni settimane su Italia 1 va in onda una nuova puntata. Vediamo ora quali sono le date esatte dei concerti e della programmazione televisiva.

Mercoledì 21 giugno 2023 a Bari la prima puntata, in onda martedì 4 luglio su Italia 1.

Sabato 24 giugno 2023 a Bari la seconda puntata, in onda martedì 11 luglio su Italia 1.

Domenica 25 giugno 2023 a Bari la terza puntata, in onda martedì 18 luglio su Italia 1.

Venerdì 7 luglio 2023 a Gallipoli la quarta puntata, in onda martedì 25 luglio su Italia 1.

Domenica 9 luglio 2022 a Gallipoli la quinta puntata, in onda martedì 1agosto su Italia 1.

Riproduzione riservata © 2023 - DG