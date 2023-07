Ecco quali sono le location di Una mamma all’improvviso 2, il film con protagoniste Giulia Bevilacqua e Alice Maselli.

Una mamma all’improvviso 2 è il sequel di Una mamma all’improvviso, il film TV con protagonista Giulia Bevilacqua nei panni di Claudia, una donna che si risveglia dal coma dopo 17 anni e si ritrova improvvisamente mamma di un’adolescente di nome Michela. E’ una ragazza che di fatto non conosce e che ha la stessa età di quando è entrata in coma. Ed è anche uno shock per la ragazza conoscere quella madre che ha sempre visto in coma e che, di fatto, ha ora la testa di una ragazzina nel corpo di un’adulta. Vediamo ora quali sono le location di Una mamma all’improvviso 2.

Una mamma all’improvviso 2: le location del film

Una delle location principali di Una mamma all’improvviso 2 e la villetta dove Claudia e la figlia Michela abitano. Si trova alle porte di Roma, più precisamente tra i comuni di Grottaferrata e Frascati. L’intero film è stato girato dal regista Claudio Roma tra la città di Roma e la sua provincia.

Giulia Bevilacqua

Molte riprese del film sono state effettuate a Roma, nel centro storico della città (facilmente riconoscibile in diverse riprese) e nei quartieri della periferia est. L’ospedale nel quale inizialmente ricoverata Claudia non è invece un vero ospedale ma è stato ricreato all’interno degli Studi cinematografici di via Tiburtina, dove sono state ricreate diverse ambientazione degli interni del film.

Una mamma all’improvviso 2: il cast del film

Le due protagoniste principali di Una mamma all’improvviso, ovvero Claudia e Michela, sono interpretate da Giulia Bevilacqua e da Alice Maselli. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Simone Corrente, Raniero Monaco Di Lapio, Margareth Madè, Enzo Decaro, Dino Abbrescia, Elena Cucci, Cecilia Dazzi e Crisula Stafida.

