Ecco come partecipare come pubblico a Dritto e rovescio, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

Su Rete 4, di settimana in settimana, vanno in onda diversi programma di approfondimento politico. Uno dei più seguiti è Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio e in onda ogni giovedì sera in prima serata a partire dalle ore 21.20. In ogni puntata sono sempre numerosi gli ospiti in studio o quelli collegati con cui vengono affrontati i principali temi politici e di cronaca. Ma in studio è presente anche il pubblico che, in alcuni casi, può interagire con i presenti nel caso in cui abbia delle storie da raccontare. Ma come si fa a partecipare come pubblico a una puntata di Dritto e rovescio? Vediamolo insieme.

Come partecipare come pubblico a Dritto e rovescio

La società che si occupa di selezionare il pubblico di Dritto e rovescio (così anche di tanti altri programmi televisivi delle reti Mediaset, tra cui Verissimo e L’Isola dei Famosi) è Parterre.

Paolo Del Debbio

Per partecipare come pubblico a Dritto e rovescio è quindi necessario seguire la stessa procedura necessario per partecipare anche agli altri programmi Mediaset in cui a occuparsi del casting del pubblico è questa società: è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected] con oggetto “Pubblico Dritto e rovescio“.

ll’interno della mail dovrete indicare i vostri dati personali come nome, cognome, data di nascita, città di residenza e il numero di cellulare o comunque un contatto telefonico, oltre al vostro indirizzo mail. Sarete poi eventualmente ricontatti direttamente dall’agenzia Parterre che vi fornirà tutte le indicazioni necessarie in modo che possiate assistere dal vivo alla registrazione di una puntata.

Non c’è invece la possibilità di candidarsi a partecipare come pubblico delle puntate di Dritto e rovescio chiamando un numero di telefono: l’unico contatto messo a disposizione da Parterre è infatti l’indirizzo mail che vi abbiamo riportato.

Ricordiamo le varie puntate di Dritto e rovescio sono registrate nello Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.