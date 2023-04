Ecco dov’è il convento di Ti spedisco in convento 2023, il reality con un gruppo di ragazze che devono vivere come suore: le location.

Prendete cinque ragazze, tutte giovanissima e abituate a una vita fatta di divertimenti, svagatezza e social network e fatele vivere per un certo periodo di tempo in un convento insieme alle suore che lo abitano. Che cosa succederà? Per scoprirlo basta guardare Ti spedisco in convento 3, il reality show che a partire da domenica 9 aprile 2023 (proprio il giorno di Pasqua) va in onda su Real Time. Vediamo ora quali sono le location del programma e scopriamo dove si trova il convento di Ti spedisco in convento 2023.

Dov’è ambientato Ti spedisco in convento 3? Le location del programma

L’istituto nel quale vicino le suore e che per alcune settimane ha ospitato anche le cinque protagoniste di Ti spedisco in convento 3 è il Convento delle suore di San Giovanni Battista, si trova a Roma, sull’Aurelia Antica ed è ad appena un paio di chilometri dal Vaticano e dalla Basilica di San Pietro.

Suora

La Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, chiamate anche Battistine, è stata fondata in Angri (in provincia di Salerno) nel 1878 dal Beato Alfonso M. Fusco: a oggi opera in tutto il mondo ed è presente in 17 Paesi diversi in tutti i continenti.

E’ la prima volta che il reality show viene ambientato all’interno di questa struttura. In queste prime tre edizioni del programma, infatti, la location è sempre stata diversa, cambiando di volta in volta, di edizione in edizione.

Ti spedisco in convento 3: le ragazze

Ma chi sono le 5 protagoniste di Ti spedisco in convento 3? I loro nomi sono: Emilia Buono, Valentina Grimaldi, Sofia Giaele De Donà, Stefania Messina e Wendy (il suo vero nome è Martina) e sono tutte giovanissime, di un’età compresa tra i 18 e i 23 anni.

