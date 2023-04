Ecco le location di Il ciclone, uno dei film più celebri e di successo tra tutti quelli di Leonardo Pieraccioni: ecco dove è stato girato.

Leonardo Pieraccioni è tra i registi e attori più celebri del panorama italiano. Con i suoi film il comico toscano ha conquistato un gran numero di spettatori e, fin dagli anni ’90, raccoglie successi su successi ogni volta che una sua pellicola arriva nelle sale cinematografiche. Tra i suoi film più celebri c’è sicuramente Il ciclone, uscito nel 1996 e diventato ben presto un cult. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi dove è stata girata la pellicola.

Il ciclone: le location del film di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è molto legato alla sua terra d’origine, la Toscana: è proprio nella sua regione che ha girato la gran parte dei suoi film, compreso Il ciclone (di cui è anche l’attore protagonista).

Gran parte della storia è ambientato in un casolare di campagna che si trova nei pressi a Laterina, un paese di circa 3.5000 abitanti della provincia di Arezzo. Le scene che sono ambientato all’interno del paese, invece, sono state girate a Poppi e Stia, altri due piccoli borghi che si trovano sempre nella provincia di Arezzo.

Il ciclone: il cast del film

Come detto in precedenza, oltre che essere il regista, Leonardo Pieraccioni è anche l’interprete principale de Il ciclone. Al suo fianco troviamo l’inseparabile amico e collega Massimo Ceccherini, ma anche Barbara Enrichi che, proprio grazie a questo film, nel 1997 ha vinto il David di Donatello alla Migliore attrice non protagonista.

Tra le protagoniste del film c’è poi Natalia Estrada, che interpreta la travolgete ballerina di flamenco che rivoluziona la vita all’interno del casale di campagna. Completano il cast del film Sergio Forconi, Alessandro Haber, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel e Benedetta Mazzini.

