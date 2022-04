Su Disney + è arrivata la serie TV Le fate ignoranti, diretta sempre da Ferzan Ozpetek: ecco quali sono le differenze con il film.

Le fate ignoranti è stato uno dei film di maggiore successo tra quelli italiani del 2001: apprezzatissimo dal pubblico e dalla critica, capace di conquistare numeri prestigiosi premi. Il regista Ferzan Ozpetek, a distanza di oltre 20 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche della pellicola, ha deciso di dare una rispolverata alla storia e proporla sotto forma di serie TV che ha debuttato su Disney + il 13 aprile 2022 ottenendo il gradimento del pubblico. Vediamo ora quali sono le differenze tra la versione cinematografica de La fate ignoranti e la serie TV.

Le fate ignoranti: le differenze tra serie TV e film

Tra una serie TV e un film c’è una sostanziale diversità dettata dal tempo: raccontare una qualsiasi storia in poche ore, come richiede un film, è diverso rispetto che a raccontarla in molte più ore e più puntate. E’ così che per la versione seriale de Le fate ignoranti, avendo più tempo a disposizione, Ferzan Ozpetek ha deciso di non sviluppare il racconto soltanto dal punto di vista di Antonia (come nel lungometraggio) ma di farlo attraverso punti di vista differenti.

Cristiana Capotondi

La storia raccontata è invece più o meno lo stessa, anche se nella serie TV sono stati eliminati alcuni riferimenti alla cultura italiana presenti nel film che non potrebbero essere compresi all’estero: Le fate ignoranti, serie TV, è distribuita in tutto il mondo su Disney +.

Le fate ignoranti, la serie TV: il cast

I protagonisti principali di Le fate ignoranti sono Cristiana Capotondi, Luca Argentero e Eduardo Scarpetta.

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz (che ha recitato nello stesso ruolo anche nell’omonimo film), Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori, Filippo Scicchitano, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo e Patrizia Loreti.

