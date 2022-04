Ecco chi è Eduardo Scarpetta: la sua è una famiglia profondamente legato alla recitazione, sin dai tempi del suo omonimo trisauro.

Non è raro che un figlio segua le orme lavorative del padre, ben più raro e quando questa continuità lavorativa si ripete da diverse generazioni come nel caso della famiglia Scarpetta, che può senza dubbio essere definita la dinastia d’attori più longeva d’Italia. Da Eduardo Scarpetta, uno dei più importanti attori italiani del 1800, fino al trisnipote, che si chiama sempre Eduardo Scarpetta, questa famiglia ha fatto la storia del teatro (ma non solo) di Napoli e dell’Italia. Ma chi è il giovane Scarpetta e cosa c’è da sapere sul suo conto? Scopriamo di più.

Eduardo Scarpetta: genitori e biografia

Eduardo Scarpetta è nato a Napoli il 14 aprile del 1993 (il suo segno zodiacale è quindi quello dell’Ariete). Il suo omonimo trisauro è stato uno dei più importanti attori italiani di fine ‘800 e anche molti dei suoi figli sono stato attori (tra questi c’è anche Eduardo De Filippo, nonostante non sia stato riconosciuto dal padre e per questo ha scelto il cognome della madre). Attore lo è stato anche suo padre Mario (solamente il nonno ha fatto altro, era un farmacista).

Fonte foto: https://www.instagram.com/eduardo_scarpetta/?hl=it

Eduardo Scarpetta ha esordito molto presto nel mondo dello spettacolo, a soli 9 anni ha avuto la sua prima parte nella commedia teatrale Feliciello e Feliciella. Nonostante il cognome ha fatto molta gavetta per riuscire ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Il suo esordio nel mondo del cinema e in quello delle serie TV è avvenuto nel 2018, quando sono usciti Capri Revolution nelle sale cinematografiche e L’amica geniale in TV. Nel 2021 ha inoltre interpretato Renato Carosone nel film a lui dedicato, mentre l’anno successivo è uno dei protagonisti de Le fate ignoranti, insieme a Luca Argentero e Cristiana Capotondi, serie tv su Disney+.

Eduardo Scarpetta, dove vive?

Eduardo Scarpetta, dopo essere cresciuto a Napoli, si è trasferito a Roma per studiare. Ma ora ha fatto ritorno proprio nel capoluogo di regione della Campania dove tutt’ora vive.

Eduardo Scarpetta: la vita privata

Eduardo Scarpetta è molto riservato riguardo alla sua vita privata e non sappiamo se al momento sia single o se sia impegnato in qualche relazione sentimentale. Non si hanno notizia neppure a riguardo del suo patrimonio.

3 curiosità su Eduardo Scarpetta

– Ha un profilo Instagram molto seguito, con centinaia di migliaia di follower, dove posta molte cose legate al suo lavoro di attore.

– E’ tifoso del Napoli.

– Nel film Qui rido io ha interpretato il suo bisnonno Vincenzo.

Fonte foto: https://www.instagram.com/eduardo_scarpetta/?hl=it

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG