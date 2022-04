Dopo il successo del film, Le fate ignoranti diventa una serie TV: dal cast alla data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel 2001 usciva nelle sale cinematografiche Le fate ignoranti, pluripremiato film diretto da Ferzan Ozpetek. A vent’anni di distanza arriva su Disney + l’omonimo serie TV che trae ispirazione proprio dall’opera del regista italo-turco. I vari episodi della serie ripercorrono la storia narrata nella pellicola in cui, come in quasi tutti i film di Ferzan Ozpetek, il tema dell’omosessualità ha un ruolo importante. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Le fate ignoranti, la serie TV: il cast e la trama

La protagonista principali de Le fate ignoranti sono Antonia, una donna che dopo essere rimasta vedova scopre che il marito aveva una relazione omosessuale con Michele. I due, uniti dell’amore per lo stesso uomo, stringeranno un forte rapporto e Antonia entrerà a contatto con un mondo a lei segreto che frequentava il marito.

Cristiana Capotondi

Se al cinema era stata Margherita Buy a interpretare la protagonista, nella serie TV è Cristiana Capotondi a vestire i panni di Antonio. Eduardo Scarpetta impersona invece Michele (il personaggio di Stefano Accorsi nel film).

Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz (che torna a interpretare lo stesso ruolo del film), Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori, Filippo Scicchitano, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo e Patrizia Loreti completano il cast di Le fate ignoranti (la serie TV). Can Yaman, che si pensava potesse far parte della serie TV, invece non ci sarà.

Le fate ignoranti, la serie TV quando esce?

Le fate ignoranti arriverà su Disney + a partire da mercoledì 13 aprile 2022: la prima stagione (non sappiamo se ce ne sarà anche una seconda) è composta da un totale di 8 episodi che verranno rilasciati tutti insieme sulla piattaforma streaming.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG