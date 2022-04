Le fate ignoranti è uno dei film di maggiore successo, oltre che dei più acclamati e premiati, di Ferzan Ozpetek. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2001 e, a distanza di oltre 20 anni, è diventata una serie TV. I vari episodi della serie ripercorrono la storia narrata nella pellicola, ma che sarà spalmata nel corso delle 8 puntate. Ma dove è possibile vedere Le fate ignoranti in Tv o in streaming? Scopriamolo insieme.

Il giorno scelto per l’uscita de Le fate ignoranti è mercoledì 32 aprile 2022. Gli episodi di questa prima stagione (al momento non è noto se ci sarà anche una seconda stagione, che a quel punto andrà a staccarsi dalla storia raccontata nella prima stagione) saranno disponibili solamente sulla piattaforma streaming Disney +.

Se si ha una Smart TV (o un dispositivo come il Google Chromecast o l’Amazon Fire Stick) Disney + può essere visto tramite l’apposito App. Grazie all’App è possibile guardare tutti i contenuti presenti su Disney + anche tramite smartphone o tablet. Oppure può essere vista sul sito tramite il computer.

I protagonisti principali di Le fate ignoranti sono Antonia e Massimo, che nella serie TV sono interpretati rispettivamente da Cristiana Capotondi e da Luca Argentero.

Nel cast della serie TV troviamo poi Eduardo Scarpetta nei panni di Michele, il marito defunto di Antonia. E poi ancora Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Burak Deniz, Carlia Signoris, Filippo Schicchitano, Edoardo Purgatori e Serra Yilmaz, che torna a vestire i panni dello stesso personaggio, che si chiama sempre Serra, che aveva impersonato 20 anni prima anche nel film.

