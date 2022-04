Se amate le serie TV in costume e siete fan di The Handmaid’s Tale, non potete perdere L’altra Grace: tutto quello che c’è da sapere.

I romanzi di Margaret Atwood sono spesso stati fonte d’ispirazione per il mondo delle serie TV, l’esempio più famoso e di maggiore successo è rappresentato da The Handmaid’s Tale, ma ci sono anche altri suoi romanzi che stati adattati per il piccolo schermo: Wandering Wenda e L’altra Grace. Proprio quest’ultima serie TV è quella che più vi consigliamo di vedere se siete appassionati delle serie in costume o se avete amato The Handmaid’s Tale. Dalla trama al cast, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su L’altra Grace.

L’altra Grace: la trama della serie TV

L’altra Grace è una serie TV di una sola stagione formata da sei episodi che possono essere tutti visti sulla piattaforma streaming Netflix.

Serie tv romantiche

L’altra Grace è ispirata a una storia vera, quella di una giovane donna irlandese emigrata in Canada, di nome Grace Marks, che nel 1843 viene arrestata con l’accuso di aver ucciso il suo datore di lavoro, Thomas Kinnear.

Grace Marks viene inizialmente condotta a morte, la pena viene poi commutata nel carcere a vita. La ragazza, che all’epoca non aveva neppure 16 anni, continua però a professare la propria innocenza e cercherà di dimostrala in ogni modo mantenendo viva la speranza di tornare libera.

La protagonista principale di L’altra Grace è Sarah Gadon. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Zachary Levi, attore diventato noto per il ruolo da protagonista nella serie TV Chuck ma anche per aver interpretato il supereroe Shazam nell’omonimo film della DC.

Completano il cast di L’altra Grace Edward Holcroft, Paul Gross, Anna Paquin, Kerr Logan, Michael Therriault e Rebecca Liddiard.

