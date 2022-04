Il noto talent show tornerà anche il prossimo anno con dei nuovi giurati, alcuni non sembrano essere riconfermati ma potrebbe esserci il grande ritorno del rapper?

Nonostante le ultime stagioni del talent non siano andate benissimo, X Factor tornerà anche l’anno prossimo. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, ci sarebbero già delle informazioni sui giurati riconfermati, quelli no e anche un grande ritorno: quello di Fedez.

L’indiscrezione sui giurati di X Factor

Fedez

Secondo quanto riporta Biccy in base alla soffiata del settimanale, Emma Marrone non sarebbe riconfermata nella giuria. Dietro il bancone siederebbe, però, ancora Manuel Agnelli mentre Sky potrebbe annunciare il grande ritorno di Fedez: “Emma eliminata! Sta prendendo piede la nuova stagione di X Factor. Noi di Chi possiamo anticiparvi che Emma Marrone non farà parte dei nuovi giudici. Il cast è in evoluzione, punto fermo Manuel Agnelli. Possiamo anche dirvi che si auspica un ritorno di Fedez”.

Tutto è plausibile ma, come sottolinea il portale, c’è da ricordarsi di alcune parole pronunciate dal rapper in merito a un suo eventuale ritorno al talent: “La nuova giuria? Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro. Un mio ritorno nel programma? Ad oggi è impossibile: anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”.

Dunque, difficilmente il rapper tornerebbe a X Factor ma in ogni caso la speranza è l’ultima a morire.

