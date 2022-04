Su Real Time arriva Ti spedisco in convento 2: ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality show ambientato tra le suore.

Il format abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo lo scorso anno con la prima edizione, ora sta per arrivare su Real Time anche la seconda. Di cosa parliamo? Di Ti spedisco in convento 2, il reality show in cui un gruppo di ragazze estroverse, trasgressive, anche viziate, abituate a una vita tutt’altro che monastica, devono passare un periodo di tempo in un convento e vivere e lavorare giorno dopo giorno con le suore che lì abitano davvero. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Ti spedisco in convento 2.

Ti spedisco in convento 2: quando inizia?

Quando inizia Ti spedisco in convento 2? La prima puntata del reality show va in onda su Real Time domenica 17 aprile 2022, proprio nel giorno di Pasqua (e non è un caso). L’appuntamento è su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e canale 160 di Sky) a partire dalle ore 21.25.

Suora

Ti spedisco in convento 2: il cast

La prima ragazza protagonista di Ti spedisco in convento 2 è Ana Maria, una ragazza di 18 di Mestre che ha abbandonato la scuola prima di prendere il diploma, il cui unico obiettivo nella vita sembra essere quello di stare insieme al fidanzato Lorenzo.

C’è poi Chiara che ha 21 anni è arriva da Busto Arsizio: ama gli accessi e sembra non avere alcun freno. Nanda ha invece 20 anni ed è di Gallarate: è un’influencer e il suo motto è “100k followers valgono più di una laurea”

Nina arriva invece da Carpenedolo, ha 20 anni ed è una ragazza diversa dalle altre che partecipano al programma: è solitaria oltre che diffidente del prossimo. Infine ci sono due gemelle di Piombino: Beatrice e Ginevra. Hanno 23 anni e la loro vita ruota intorno ai divertimenti del weekend.

