Mercoledì 13 aprile 2022 ha debuttato su Disney + Le fate ignoranti, la serie TV tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek che ebbe molto successo quando, oltre 20 anni fa, arrivò nelle sale cinematografiche italiane. La storia raccontata nella pellicola è ora stata meglio analizzata e approfondita negli otto episodi della prima stagione della serie TV che, sin dal momento del suo annuncio, ha attirato molta curiosità. Vediamo ora quali sono le location della serie TV.

L’ambientazione principale della storia raccontata ne Le fate ignoranti è Roma, ed è proprio la Capitale ad aver ospitato la maggior parte delle riprese.

Il quartiere Ostiense fa da sfondo a molte scene, una delle location principali che si può vedere in diverse occasioni negli otto episodi è la terrazza panoramica che si affaccia proprio sul riconoscibilissimo Gasometro di Ostiense.

Tra le location di Le fate ignoranti troviamo poi altre zone di Roma ben più celebri, come per esempio Piazza Navona o il Colosseo: proprio di fronte al monumento simbolo della Capitale il protagonista ha l’incidente. Altre scene sono state girate nella splendida Villa Adriana di Tivoli.

Se la maggior parte delle riprese si è svolta a Roma, una piccola parte della serie TV è stata invece girata a Istanbul.

I protagonisti principali di Le fate ignoranti sono Cristiana Capotondi, Luca Argentero e Eduardo Scarpetta.

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz (che ha recitato nello stesso ruolo anche nell’omonimo film), Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori, Filippo Scicchitano, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo e Patrizia Loreti.

