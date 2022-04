Ecco le location di Ti spedisco in convento 2: il reality non è più ambientato in Campania come nella prima stagione.

Dopo il successo che aveva avuto la prima stagione, su Real Time arriva Ti spedisco in convento 2. Il format del reality è sempre lo stesso: un gruppo di ragazze trasgressive (questa volta sono 6 mentre nella prima edizione erano 5) si ritrovano a vivere un’esperienza di vita completamente diversa rispetto a quella a cui erano abituate, per alcune settimane saranno infatti chiuse in convento con alcune vere suore e dovranno adattarsi alle regole del luogo. Se il format è rimasto invariato, lo stesso non si può dire della location principale del reality: a ospitare le protagoniste nella seconda stagione dello show non è infatti lo stesso convento visto nella prima edizione.

Ti spedisco in convento 2: dove si trova il convento

Dov’è il convento di Ti spedisco in convento 2? Si trova in Puglia, per la precisione a Trani. Le sei ragazze e le suore sono infatti ospiti della Villa Santa Maria di via Maria Annibale di Francia guidato dalla Congregazione delle Figlie del Divino Zelo.

La struttura è composta da 30 camere con bagno, una cappella, una sala riunioni, una sala da pranzo, una sala comune con la TV mentre all’esterno è presente una pineta con gazebo: tutti spazi in cui vedremo vivere le sei ragazze protagoniste di questa edizione: Ana Maria, Chiara, Nanda, Nina e le sorelle gemelle Beatrice e Ginevra.

Ti spedisco in convento: le location della prima stagione

La prima stagione di Ti spedisco in convento era stata invece ambientata al Convento La Culla di Sorrento che è gestito dalla Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, che sin dalla sua fondazione hanno sempre avuto come missione quella di aiutare le ragazze in difficoltà.

