Mercoledì 13 aprile 2022 ha debuttato su Disney la prima stagione della serie TV, ma Le fate ignoranti 2 si farà?

Quando una serie TV ha successo o semplicemente si conclude la prima stagione, ci si domanda se ci saranno altri episodi in futuro, d’altronde siamo ormai abituati alle serie che tornano nel corso degli anni con nuove puntate e nuove storie. Ecco allora che in molti si stanno chiedendo se anche Le fate ignoranti 2 si farà oppure no. Gli otto episodi della prima stagione sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming Disney + mercoledì 13 aprile e, ancora prima di uscire, avevano attirato la curiosità di coloro che hanno apprezzato l’omonimo film di Ferzan Ozpetek.

Le fate ignoranti 2 ci sarà?

Ma Le fate ignoranti 2 ci sarà oppure no? Una risposta a questa domanda al momento non è possibile darla. O meglio, si può dire che una nuova stagione della serie TV per ora non è prevista, ma il fatto che non siano arrivate ancora comunicazioni ufficiali riguardo alla definitiva conclusione si può comunque ancora sperare. Senza farsi troppe illusioni però.

Cristiana Capotondi

La serie TV Le fate ignoranti è infatti tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek: rispetto alla pellicola la storia è certamente più approfondita e arriva a una conclusione, per questo è difficile pensare che possa continuare.

Le fate ignoranti: la trama della serie TV

La protagonista principale di Le fate ignoranti è Antonia (interpretata da Cristiana Capotondi), una donna che dopo essere rimasta vedova scopre che il marito Michele (che nella serie TV è impersonata da Eduardo Scarpetta) aveva una relazione omosessuale con Massimo (impersonato invece da Luca Argentero). I due, uniti dell’amore per lo stesso uomo, stringeranno un forte rapporto e Antonia entrerà a contatto con un mondo a lei segreto che frequentava il marito.

Il film ebbe un grande successo: conquistò il pubblico ma anche la critica, come dimostrano anche i tanti premi vinti.

