Ecco dove vedere Ti spedisco in convento 2 in streaming: il reality show debutta in Tv domenica 17 aprile 2022.

Domenica 17 aprile 2022, proprio il giorno di Pasqua, debutta su Real Time Ti spedisco in convento 2, il reality show in cui un gruppo di ragazze (in questa edizione sono 6) trasgressive, abituate a una vita fatta di divertimenti e poche responsabilità, si ritrovano chiuse in un vero convento con delle vere suore e, per tutto il periodo dello show, dovranno adattarsi alle regole e alla vita monastica. Il format aveva conquistato il pubblico nella prima edizione e, inevitabilmente, è stato quindi riproposto per una seconda edizione: vediamo allora dove vederla in streaming, oltre che in TV.

Ti spedisco in convento 2 in streaming: dove vederlo

Come abbiamo detto in precedenza, da domenica 17 aprile è possibile vedere Ti spedisco in convento 2 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e canale 160 di Sky) in prima serata a partire dalle ore 21.15.

Ma chi non ha la possibilità di vedere le puntate in diretta in TV come può fare a recuperarle? Semplice, grazie allo streaming. Le puntate di Ti spedisco in convento 2 in streaming sono infatti disponibili, da dopo la messa in onda, sul sito di Real Time (realtime.it).

Ma se siete abbonati alla piattaforma Discovery +, dal 10 aprile 2022 potete vedere in anteprima tutti gli episodi di Ti spedisco in convento 2 in streaming, senza dover quindi aspettare la messa in onda delle puntate sul piccolo schermo.

Ti spedisco in convento 2: il cast

Le protagoniste di Ti spedisco in convento 2 sono: Ana Maria, una una ragazza di 18 di Mestre, Chiara, di 21 anni di Busto Arsizio, Nanda, di 20 anni di Gallarate, Nina sempre di 20 anni ma di Carpenedolo, le gemelle Beatrice e Ginevra di 23 anni di Piombino.

