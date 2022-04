Dopo il sold-out in poche ore della scorsa settimana, sembra che saranno presto in arrivo altri biglietti per il Pala Olimpico da poter acquistare.

I biglietti per l’Eurovision 2022 sono andati sold out in 45 minuti. Secondo la Repubblica sembra che stiano arrivando altri biglietti da acquistare per poter partecipare al contest. L’afflusso di gente è straordinaria complice l’appuntamento del 14 maggio che vedrà protagonisti Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo.

Quando ci saranno i nuovi biglietti e come acquistarli

Come riporta eurofestival.net: “Sempre secondo il quotidiano, sarebbero 63 mila i biglietti disponibili. Il primo stock di biglietti messo in vendita giovedì ammonterebbe a solo 25 mila tagliandi, ai quali si devono aggiungere quelli da destinare alle 40 delegazioni dei Paesi che partecipano, quelli riservati agli sponsor e anche i pacchetti di biglietti per i fan club. I rimanenti saranno di nuovo messi su Ticketone per una seconda ondata di vendite.”

I biglietti potranno essere acquistati sul sito Ticketone e ogni utente potrà compare non più di 4 biglietti per ciascun spettacolo che godono di tre tipologie: gli show dal vivo, gli show dedicati alle giurie e le prove. Ovviamente il prezzo del biglietto varia in base alla tipologia di spettacolo e quelli relativi alle Semifinali e Finali sono molto limitati.

Ad ogni modo, questo afflusso di gente ha fatto molto piacere al sindaco della città Stefano Lo Russo che ha dichiarato: “Questo è un ottimo segnale, dal punto di vista di attesa di questo evento. Noi ci stiamo occupando di consentire la fruizione del festival anche a chi non potrà comprare il biglietto“.

