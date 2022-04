I Telegatti cambiano look. Realizzati in plastica eco sostenibile, sono proposti in tre colorazioni: giallo, blu e fucsia.

Nuovo look per i Telegatti: la statuetta – tradizionalmente realizzata in color oro – cambia veste e viene declinata in tre diverse colorazioni: blu, giallo e fucsia. Non è tutto: il premio, infatti, diventa green, essendo realizzato in plastica ecosostenibile.

Telegatti: il nuovo look colorato delle statuette

In occasione dei 70 anni di Sorrisi, i Telegatti cambiano colore e materiale: saranno, infatti, disponibili in tre nuance, ossia blu, giallo e fucsia e realizzati in plastica eco: “La nostra famosa statuetta si è rifatta il look per essere al passo coi tempi ed essere degna della sua storia, sempre all’insegna della contemporaneità“, si legge su Sorrisi.com. La foto:

I nuovi Telegatti:



– cambiano le statuette: realizzate in plastica eco e in diversi colori



– nessun evento televisivo: i premi verranno consegnati in diversi momenti dell'anno (il tutto verrà mostrato sui social e sul giornale)



– il primo nuovo Telegatto va a Vasco Rossi pic.twitter.com/2i3uUhprsk — Trash Italiano (@trash_italiano) April 11, 2022

Il movimento Cracking Art – che opera in ottica ecologista – ha concepito questa nuova veste per la statuetta legata al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo.

Ogni copia firmata e numerata

Ogni Telegatto conferito è unico, in quanto è caratterizzato da firma e numero distintivi. Inoltre, il Telegatto non sarà assegnato in una cerimonia stabilita in un preciso momento: la statuetta felina, infatti, potrà essere conferita in qualsiasi momento dell’anno, a volti della TV, del cinema e dello sport.

Come sottolinea Sorrisi – questa scelta è stata compiuta perché “il mondo è cambiato, il modo di fare intrattenimento è cambiato, e la scena si è arricchita con i social, il digitale, lo streaming. E così cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni“.

