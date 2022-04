Su Real Time arriva Primo appuntamento Crociera 2022: dal conduttore ai partecipanti, tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Flavio Montrucchio torna su Real Time con Primo appuntamento crociera 2022. Il fortunato spinoff di Primo appuntamento è stato confermato anche per questa edizione: il format del programma non cambia rispetto alla scorsa edizione, nelle varie puntate vedremo infatti una serie di single cercare l’anima gemella mentre si trovano su una nave da crociera (come anche il titolo del programma suggerisce). Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Primo appuntamento crociera 2022: quando inizia?

Ma quando inizia Primo appuntamento crociera 2022? Il giorno scelto per il debutto del programma su Real Time è martedì 26 aprile. Sono in totale otto le puntate di questa edizione, tutte delle durata di 60 minuti: ogni settimana verrà proposta su Real Time una nuova puntata, l’ultima andrà quindi in onda il 14 giugno.

Flavio Montrucchio

Se vi state chiedendo dove vedere Primo appuntamento crociera 2022 in streaming la risposta è sul sito di Real Time, dopo la messa in onda in TV, oppure sulla piattaforma streaming Discovery +.

Primo appuntamento crociera 2022: i protagonisti

Tra i protagonisti di Primo appuntamento crociera 2022 c’è anche un’icona del cinema italiano come Sandra Milo. L’attrice 89enne ha scelto di non rinunciare all’amore per via dell’età e salirà anche lei sulla nave da crociera alla ricerca dell’anima gemella.

A condurre il programma, come detto in precedenza, è anche in questa edizione Flavio Montrucchio, che si conferma uno dei volti di punti di Real Time e che è anche il presentatore dello show originale da cui è nato questo spinoff, per l’appunto Primo appuntamento, che in ogni sua edizione ha sempre fatto registrare ottimi dati di ascolto. Non resta ora che vedere in TV o in streaming Primo appuntamento Crociera 2022.

