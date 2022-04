Da tempo se ne parla e ora potrebbe essere vicino al debutto in TV: parliamo di Uomini e Donne Vip, lo spinoff del celebre programma.

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che Uomini e Donne sia uno dei programmi più amati del pomeriggio tra tutti quelli trasmessi dalla TV italiana. Sia la versione classico con lo spinoff con la versione senior hanno fatto sempre registrare ottimi dati di ascolto, tanto che da diverso tempo si parla della possibilità che venga realizzato un altro spinoff dello show con protagonisti i personaggi famosi: parliamo di Uomini e Donne Vip. Ora sembrerebbe essere finalmente arrivato il momento giusto per il debutto su Canale 5 del programma.

Uomini e Donne Vip 2022: quando inizia e quando va in onda?

Non c’è ancora una data per il debutto su Canale 5 di Uomini e Donne Vip ma, secondo le prime indiscrezioni raccolte da Nuovo TV, il programma potrebbe arrivare sul piccolo schermo nell’estate del 2022.

Maria De Filippi

Ci sarebbe anche già le prime anticipazioni riguardo al programma, che dovrebbe avere una durata molto più breve (per numero di puntate) rispetto a quello che siamo abituati con l’edizione classica: dovrebbe infatti essere solamente 8 le puntate dello show. A produrre Uomini e Donne Vip sarà sempre Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, ma quest’ultima non dovrebbe essere la conduttrice del programma: nel caso in cui questa indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe una notizia davvero a sorpresa.

Uomini e Donne Vip 2022: tronisti, corteggiatori e conduttrice

Se non sarà Maria De Filippi, chi vedremo al timone di Uomini e Donne Vip 2022? Il programma dovrebbe essere condotto da Silvia Toffanin.

Per quanto riguarda i tronisti, hanno già iniziato a circolare alcuni nomi dei personaggi famosi che potremmo vedere seduti sul trono di Canale 5: Pamela Prati, Valeria Marini e Antonio Zequila.

