Anatomia di uno scandalo 2 ci sarà? Sono in molti a chiederselo dopo aver visto gli episodi della prima stagione su Netflix.

Da venerdì 15 aprile 2022 il catalogo di Netflix si è arricchito con l’arrivo degli episodi di Anatomia di uno scandalo, serie TV con protagonisti Rupert Friend e Sienna Miller che immediatamente avuto un grande successo, come dimostrano gli ottimi dati di ascolto fatti registrare. Quando la prima stagione di una serie TV riesce a conquistare il pubblico ci si domanda sempre se una seconda stagione ci sarà oppure no, sono in molti infatti ora a chiedersi se Anatomia di uno scandalo 2 si farà.

Anatomia di uno scandalo 2 si farà?

Gli episodi della prima stagione di Anatomia di uno scandalo sono sei e potrebbero rimanere tali. Al momento non è infatti prevista la realizzazione di Anatomia di una scandalo 2: la serie TV è stata infatti concepita come un drama in sei puntata la cui storia si conclude con il primo ciclo di puntate.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

Certo, la possibilità di realizzare una seconda stagione, magari trasformando la miniserie in una serie TV antologica, in cui in ogni stagione viene raccontata una storia differente (come per esempio avviene in Fargo o in True Detective) c’è ma da Netflix non sembrano poter prendere in considerazione questa ipotesi. Come avvenuto anche per La regina di scacchi (altra serie TV di grande successo) anche questa potrebbe dunque essere arrivata alla conclusione definitiva con la prima stagione.

Anatomia di uno scandalo: il cast e la trama della serie TV

Anatomia di uno scandalo ha per protagonista il ministro dell’interno inglese, James Whitehouse (interpretato da Rupert Friend) la cui vita scorre tranquilla insieme alla moglie Sophie (impersonata da Sienna Miller), almeno dino a quando il Daily Mail non pubblica la notizia di una sua relazione extraconiugale con Olivia Lytton (interpretata da Naomi Scott).

Immediatamente arriveranno però ai danni del ministro accuse di stupro da parte della stessa Oliva e non solo.

