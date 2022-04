Dopo 22 anni Terence Hill sveste i panni di Don Matteo: le anticipazioni della sua ultima puntata nella celebre fiction di Rai 1.

Era il 2000 quando Terence Hill ha vestito per la prima volta i panni di Don Matteo, personaggio che sarebbe poi diventato uno dei più amati della televisione italiana. Fino a pochi mesi fa era difficile immaginare che la fiction potesse continuare senza il suo protagonista principale era impossibile, invece è quello che sta per accadere: giovedì 21 aprile 2022 va infatti in onda l’ultima puntata di Don Matteo 13 con Terence Hill protagonista. Proprio questo la puntata è molto attesa dal pubblico della fiction di Rai 1.

Don Matteo 13: anticipazioni puntata 4, l’addio di Terence Hill

L’ultima puntata di Don Matteo 13 con protagonista Terence Hill ha come titolo Così lontani, così vicini. Dopo aver risolto tanti casi nel corso delle varie stagioni della fiction, stavolta sarà proprio il parrocco al centro di un caso: Spoleto deve fare infatti i conti con la misteriosa scomparsa di Don Matteo, che non ha lasciato tracce né comunicazioni scatenando reazioni di preoccupazione nelle persone che lo conoscono.

Terence Hill

Dopo alcuni giorni dalla scomparsa, a Spoleto arriva Don Massimo (interpretato da Raoul Bova), il giovane sostituto di Don Matteo che ha un carattere molto diverso rispetto al suo predecessore. La scomparsa del protagonista non è l’unico elemento a tenere banco nel corso della puntata: i carabinieri devono anche indagare sull’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo.

Dove vedere Don Matteo 13

Le puntate di Don Matteo 13 possono essere viste su Rai 1 ogni giovedì sera in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa ma anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay. Ma non solo, sempre su RaiPlay è possibile rivedere tutte le puntate di Don Matteo a partire da quelle della prima stagione fino all’ultima.

Riproduzione riservata © 2022 - DG