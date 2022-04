Novità in arrivo per gli account condivisi di Netflix: i vertici della piattaforma hanno deciso di aumentare il prezzo in tutto il mondo.

Brutte notizie per gli abbonati di Netflix che condividono l’account. Stando ad alcune indiscrezioni delle ultime ore, i vertici della piattaforma, alla luce degli ultimi risultati finanziari, hanno deciso di aumentare il prezzo del canone di abbonamento per tutti gli account condivisi. Vediamo quale potrebbe essere lo scenario.

Netflix: gli account condivisi verso un aumento di prezzo

Nelle scorse ore, Netflix ha visionato gli ultimi risultati finanziari. Il crollo del numero degli abbonati, dovuto molto probabilmente all’aumento dei prezzi dei pacchetti, è innegabile. A questo si aggiunge il grande problema legato agli account condivisi, che porta ad un ulteriore mancato incasso. I vertici della piattaforma stanno pensando di arginare le perdite estendendo il programma pilota già avviato in Cile, Costa Rica e Perù. Questo prevede un pagamento extra di 2,71 euro al mese per l’opzione Extra Member, che consente di cedere il proprio account Netflix ad altre due persone.

Questo escamotage, però, non sembra essere la vera soluzione del problema. E’ per questo, infatti, che si parla di un ulteriore aumento del prezzo degli account condivisi. E’ bene sottolineare che l’azienda ha chiarito che non intende dare il via alle modifiche del costo degli abbonamenti da subito. Per ora continuerà a portare avanti il programma Extra Member, ma a breve arriveranno delle novità.

Netflix perderà gli abbonati?

Anche se l’aumento del prezzo degli account condivisi non entrerà in vigore da subito, resta nell’aria e potrebbe far perdere a Netflix ulteriori iscritti. Sono molti gli utenti che si sono lamentati del costo, decisamente lievitato, degli ultimi periodi, per cui la piattaforma non può ignorare il malcontento generale. E’ per questo che i vertici dell’azienda stanno pensando ad un modo per ritoccare in modo indolore gli abbonamenti.

