Alex Pina è l’apprezzato sceneggiatore di La casa di carta, su Netflix arriva una sua serie TV sulla pandemia di Covid.

La pandemia di Covid è sempre più al centro delle storie di film e serie TV. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che si tratta di un fatto storico che ha condizionato e rivoluzionato la vita di tutti noi. Su Netflix è in arrivo una nuova serie TV ispirata proprio dalla pandemia, se c’è tanta curiosità riguardo a questa serie è per il fatto che a scriverla è stato Alex Pina, l’apprezzatissima sceneggiatore spagnolo creatore di tanti show di successi tra i quali spicca La casa di carta.

Netflix, la serie TV sulla pandemia: le anticipazioni

Alcune anticipazioni riguardo alla serie TV sulla pandemia scritta da Alex Pina hanno già iniziato a trapelare. Sarà ambientata in un bunker segreto e lussuosissimo nel quale l’1% della popolazione si è rifugiata per sfuggire alla pandemia.

Vaccino Covid-19

Ciò che colpisce è che l’ispirazione per questa serie TV a Alex Pina è venuta leggendo un articolo su un giornale spagnolo in cui era spiegato che alcuni tra i più ricchi personaggi spagnoli, per sfuggire al Covid, avevano acquistato dei bunker sottordini dotati di ogni tipo di comodità.

“Alcuni dei nuovi rifugi in costruzione erano vere e proprie case di lusso nel sottosuolo. Fino a 15 piani sotto terra, con servizi esclusivi, come cinema, piscina, spa, palestra e giardini comuni, con acqua e cibo per sopravvivere più di cinque anni. Una comunità sotterranea per 75 persone. E poi abbiamo pensato a come sarebbe stata la vita lì. Relazioni sociali, familiari e sentimentali, in un rifugio sotterraneo in cui solo pochi privilegiati erano fuggiti frettolosamente e in modo esclusivo” ha spiegato Alex Pina.

Netflix, la serie TV sulla pandemia: l’uscita

Non è ancora chiaro quando questa serie TV sarà disponibile nel catalogo di Netflix, di certo l’uscita non è prevista per il 2022, più probabile che avvenga nel 2023.

