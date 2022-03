Spencer è il film che racconta il divorzio tra Lady Diana e il Principe Carlo: la storia vera è come quella raccontata?

Spencer era uno dei film più attesi nelle sale cinematografiche italiane nel 2022: la pellicola diretta da Pablo Larrain sarebbe dovuta uscire a gennaio ma il debutto è invece slittato a giovedì 24 marzo. Per chi non lo sapesse, la storia narrata nella pellicola è quella della fine della storia d’amore tra Lady Diana e il Principe Carlo e della separazione tra i due. Dopo aver visto il film in molti si chiedono se la storia è andata proprio nel modo in cui è raccontata nella pellicola: la risposta è no. Vediamo allora quali sono le differenza tra la storia vera e il film.

Spencer: la storia vera del film su Lady Diana

I personaggi che si vedono in Spencer sono tutti personaggi reali e anche tutto ciò che c’è alla base della storia raccontata dal film è reale: la crisi tra Lady Diana e il Principale Carlo, la relazione extraconiugale di quest’ultimo con Camilla Parker-Bowles, il rapporto rapporto turbolento tra Lady Diana e il maggiore Alistar Gregory, che ha invano ha cercato di convincere la principessa ad avere un comportamento consono al rigido protocollo reale.

Lady Diana

Spencer: le differenze tra il film e la storia vera

Se la base su cui poggia l’intera storia raccontata in Spencer è reale, ciò che invece è finzione è tutto il resto. Il film diretto da Pablo Larrain con protagonisti Kristen Stewart e Jack Farthing è infatti una ricostruzione immaginaria di ciò che sarebbe potuto accadere nel dicembre 1991, ovvero nel breve arco temporale durante le vacanze di Natale in cui è ambientata la pellicola.

In pratica ciò che riguarda i pensieri, i gesti, i dialoghi e le scente compiute da Lady Diana nel film è finzione, è ciò che potrebbe essere accaduto secondo il regista e lo sceneggiatore del film.

