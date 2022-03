Su Rai 1 va in onda The Band, programma condotto da Carlo Conti: dal regolamento ai giudici, tutto quello che c’è da sapere.

Carlo Conti torna in prima serata su Rai 1 con un nuovo programma: The Band. Come anche il titolo lascia intendere, si tratta di un programma in cui ad avere un ruolo da protagonista è la musica. Nel corso delle varie puntate del programma, otto band, ognuna delle quali guidata da un tutor (i tutori sono tutti grandi protagonisti della musica italiane) si sfideranno in una competizione canore con alcune cover famose. A giudicare le varie esibizioni, oltre ai tutor, ci sarà anche una speciale giuria: i vari voti serviranno a stilare una classifica dalla quale uscirà il vincitore di questa prima edizione di The Band.

The Band: uscita su Rai del programma di Carlo Conti

Quando va in onda The Band? Il programma di Carlo Conti debutta su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.35 circa, venerdì 22 aprile e farà compagnia agli spettatori del primo canale per quattro puntate in onda in altrettante settimane.

Carlo Conti

Ovviamente, come per tutti i programmai di Rai 1 (e non solo), sarà possibile seguire il programma anche in diretta streaming su RaiPlay. Sempre sulla piattaforma streaming gratuita della Rai verranno anche caricate le varie puntate in modo che ognuno possa vederle o rivederle quando vuole.

The Band: i tutor

Come dicevamo in precedenza, otto sono i gruppi che si sfideranno in questa prima edizione di The Band e otto sono anche i tutor che li guideranno: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

The Band: la giuria

A valutare ogni singola esibizione dei gruppi protagonisti del programma di Carlo Conti, oltre agli otto tutor, ci sarà anche una speciale giuria. Chi sono i giurati di The Band? Carlo Verdone, Asia Argento

e Gianna Nannini.

