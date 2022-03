Sabato 26 marzo, a partire dalle ore 21.25, su Nove vanno in onda tre documentari che spiegano la guerra tra Ucraina e Russia.

La guerra tra Ucraina e Russia da quando è cominciato ha, inevitabilmente, catalizzato l’attenzione dei media e in parte anche stravolto anche la programmazione televisiva. Al conflitto nel cuore dell’Europa Nove dedica la prima serata di sabato 26 marzo 2022: è infatti previsto, per il ciclo di approfondimento Nove Racconta, la serata evento “Due uomini guerra: Zelensky vs Putin“. Nel corso della serata verrano proposti tre documentari, in onda uno di seguito all’altro, in cui verranno tracciati i profili dei presidenti dei due Stati, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, e si cercherà di spiegare cosa sta accadendo in Ucraina e che cosa potrebbe accadere.

Nove, i documentari sulla guerra in Ucraina: “Due uomini in guerra: Zelensky vs Putin”

I tre documentari che Nove trasmette sabato 26 marzo 2022, a partire dalle ore 21.25, sono: “Zelensky: l’uomo, l’eroe“, “Sfida nucleare – La minaccia di Putin” e “La spia e il Cremlino – A Russian spy story”.

Volodymyr Zelensky

Il primo documentario, “Zelensky: l’uomo, l’eroe”, è un biopic dedicato al presidente dell’Ucraina che racconta la sua vita: da comico, attore e personaggio della TV ucraina fino a diventare Presidente della Repubblica.

“Sfida nucleare – La minaccia di Putin” è invece un documentario che esplora l’arsenale atomico della Russia e si interroga sul fatto se davvero Vladimir Putin sia disposto a lanciare le bombe atomiche e quali sarebbero le terrificanti conseguenze nel caso in cui ciò accadesse.

Il terzo e ultimo documentario che Nove propone nel corso della serata, “La spia e il Cremlino – A Russian spy story” racconta invece la vicenda dell’ex spia russa Sergei Skripal e della Yulia, entrambi avvelenati nel 2018 quando si trovavano in Inghilterra per mano dell’intelligence militare russa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG