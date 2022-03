Fra le varie serie TV del Marvel Cinematic Universe c’è anche Agatha: House of Harkness, ecco tutto quello che c’è da sapere.

La piattaforma streaming Disney +, come è noto, è diventata la casa delle serie TV del Marvel Cinematic Universe e tra le tante c’è anche Agatha: House of Harkness. E’ una vero e proprio spinoff di WandaVision, la prima serie TV dell’universo Marvel a essere realizzata e ad approdare sulla piattaforma streaming della Disney, il personaggio di Agatha Harkness l’abbiamo infatti già visto nel corso degli episodi della serie con Wanda Maximoff e Visione. Dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Agatha: House of Harkness.

Agatha: House of Harkness, la trama della serie TV

Quando sarà possibile vedere su Disney + gli episodi di Agatha: House of Harkness? L’uscita della serie TV sulla piattaforma streaming non è ancora stata annunciata, anche se è probabile che sarà nel 2023. Si conoscono però già alcuni dettagli riguardanti la trama della serie TV.

Fumetto popart

WandaVision era terminato con Scarlet Hitch che intrappola Agatha nell’Hex con l’identità della vicina di casa ficcanaso Agnes. La sua storia non è però stata esplorata nel dettaglio, cosa che invece verrà fatto proprio nel corso delle puntate di Agatha: House of Harkness, che sarà quindi ambientata prima dei fatti narrati in WandaVision.

Agatha: House of Harkness, il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Agatha Harkness in WandaVision è stata Kathryn Hahn. L’attrice americana (che è una delle protagoniste principali dei film Bad Moms) torna ovviamente a vestire i panni della potente strega nella serie Tv a lei dedicata.

Nel cast di Agatha: House of Harkness troviamo poi anche Amos Glick, Evan Peters ed Emma Caulfield Ford, tutti attori che hanno già lavorato e abbiamo potuto conoscere in WandaVision.

