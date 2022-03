Ecco tutto quello che c’è da sapere su Dr. Jekyll and Mr. Hyde, il film tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson.

Insieme a L’isola del tesoro, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde è il romanzo più famoso dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson. L’opera è uscita per la prima volta nel 1886 (in Italia è arrivato invece per la prima volta nel 1905). Del romanzo sono state anche fatte nel corso degli anni diverse trasposizioni cinematografiche e televisive, anche il regista Premio Oscar Guillermo Del Toro ha deciso di realizzare una sua versione dell’opera. Dr. Jekyll e Mr. Hyde: il film del 2022 ha l’ambizione di diventare quello più apprezzato tra i vari realizzati ispirati al romanzo di Robert Louis Stevenson.

Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il film di Guillermo Del Toro

Nella sua versione di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il regista Guillermo Del Toro in un certo senso invertirà la storia. O meglio, la racconterà da un punto di vista differente.

Guillermo Del Toro

“Se racconti la storia in modo completo, non puoi vederla solo come una storia di repressione, dell’accumulo di repressione fino a quando non si manifesta come un mostro. Penso che Hyde è sì una creatura dal desiderio sotterraneo e tutto il resto ma è ance più di questo. È una dipendenza” ha spiegato lo stesso regista.

“Il mio interesse è fare una serie di film horror vittoriani, perché fa parte del patrimonio che si stava perdendo. Più siamo meglio è. Questo è maturo per una nuova esplorazione delle cose sociali e psico-sessuali che fanno girare l’orrore in quel periodo” ha poi continuato Guillermo Del Toro parlando del suo progetto.

Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il film del 2022: il cast

Al momento non si hanno ancora notizie riguardo agli attori e alle attrice vedremo lavorare in Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Guillermo Del Toro. Si attendono comunicazioni merito.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG