Dal 1966 a oggi, ecco quali sono tutti i film su Batman usciti al cinema e chi sono tutti gli attori che hanno vestito i suoi panni.

Batman è uno dei supereroi più amati di sempre. Non è un caso che sia anche uno dei più famosi in generale tanto da essere conosciuto, così come i suoi nemici, in ogni angolo del mondo. Il personaggio di Bruce Wayne dai fumetti è ben presto arrivato anche in TV e al cinema: vediamo allora quali sono tutti i film di Batman e che si sono tutti gli attori che hanno interpretato il supereroe di Gotham sul grande schermo nel corso degli anni.

Tutti film di Batman

Batman – Il film: è il primo film in assoluto con protagonista il supereroe di Gotham, è uscito nel 1966 ed è stato diretto da Leslie H. Martinson. La pellicola è stata tratta dall’omonima serie TV molto famosa negli anni ’60. A interpretare il protagonista è stato Adam West.

Simbolo Batman

Batman: sono dovuti passare 23 anni per rivedere un lungometraggio su questo supereroe. Solamente nel 1989 è infatti arrivato il film Batman, diretto da Tim Burton. Questa è stata la prima pellicola su questo personaggio realizzata proprio per l’uscita al cinema. A vestire i panni di Batman è Michael Keaton.

Batman – Il ritorno: tre anni dopo, nel 1992, Tim Burton ha diretto anche il sequel del suo primo film sul supereroe. Se nel precedente il nemico principale era Joker, in questo è il Pinguino. Anche in questo caso a vestire i panni di Batman è Michael Keaton.

Batman Forever: nel 1995 Joel Schumacher ha inaugurato una nuova mini saga con protagonista il supereroe di Gotham. Aiutato da Robin, il protagonista se la dovrà vedere con Due Facce e con l’Enigmista. Il ruolo di Batman è stato affidato a Val Kilmer.

Batman & Robin: il sequel di Batman Forever è Batman & Robin, uscito nel 1997. A differenza del film precedente, non è Val Kilmer a interpretare il personaggio principale ma George Clooney.

Batman Begins: il film che è inaugurato l’apprezzatissima trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. A interpretare il protagonista è Christian Bale. Il film è uscito nel 2005.

Il cavaliere oscuro: nel 2008 è arrivato nelle sale cinematografiche il secondo capitolo della saga di Christopher Nolan con protagonista Christian Bale. Del film vale la pena ricordare la splendida interpretazione del Heath Ledger nei panni di Joker.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno: è il terzo e ultimo capitolo della saga Christina Bale, è uscito nel 2012 e il protagonista è ancora Christian Bale.

The Batman: film del 2022 diretto da Matt Reeves. A interpretare il ruolo supereroe questa volta è Robert Pattinson.

Film su Batman del DC Extdend Universe

Una paragrafo a parte lo dedichiamo ai film del DC Extended Universe dove appare anche il Batman interpretato da Ben Affleck, anche se non è il protagonista principale della saga: Batman V Superman: Dawn of Justice del 2016, Suicide Squad del 2016, Justice League del 2017.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG